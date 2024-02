L'uomo con più di 50 chili di droga nel box

Il deposito in box. Un uomo di 35 anni, cittadino italiano, con precedenti, è stato arrestato giovedì a Bollate con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nel suo garage sono stati trovati più di 50 chili di droga.

Il 35enne, già sottoposto all'avviso orale, è stato controllato dai carabinieri, che sospettavano continuasse a spacciare e che hanno perquisito la sua abitazione, nella frazione Cascina Nuova. Nel box la sorpresa: i militari hanno infatti trovato due scatoloni con all'interno 52 chili di marijuana, oltre che 100 grammi di hashish.

Per lui sono quindi scattate le manette. La stessa sorte toccata poco prima, sempre a Bollate, a un 19enne italiano fermato in via Cattaneo e trovato in possesso di 20 dosi di cocaina - per poco più di 8 grammi - e mille euro in contanti. In casa sua sono invece stati sequestrati un bilancino e il materiale per il confezionamento.