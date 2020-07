Butta un calzino "stupefacente" dalla finestra, ma sotto ci sono i poliziotti: pusher arrestato

Ha cercato di "ripulire" casa. Ma in quel modo, senza saperlo, ha consegnato ai poliziotti proprio ciò che voleva nascondere. Un ragazzo di 21 anni, un cittadino egiziano, è stato arrestato giovedì dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Bonola, che al termine di una breve indagine hanno scoperto che il 21enne usava il suo appartamento di via Paravia come base di appoggio per spacciare. Così, nel pomeriggio i poliziotti si sono presentati a casa sua e lui, alla vista delle divise, ha lanciato dalla finestra un calzino con all'interno 20 palline di cocaina per un totale di 15 grammi.

Purtroppo per lui, però, mentre alcuni agenti erano andati a bussare alla sua porta, altri erano rimasti in cortile e quindi hanno assistito al "lancio" e hanno subito recuperato il calzino "stupefacente". A quel punto, nonostante il 21enne si fosse chiuso a chiave in casa, i poliziotti hanno fatto irruzione e lo hanno arrestato.