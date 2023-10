Cocaina, Lsd e “super coke”: il bazar di droga nella camera d’hotel a Milano

Un piccolo laboratorio nella sua stanza d'albergo. Un uomo di 26 anni, un italiano senza precedenti, è stato arrestato mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella camera d'hotel in cui alloggiava è stato trovato un vero e proprio bazar della droga.

Il blitz degli agenti è scattato poco prima delle 21, quando un dipendente della struttura - che si trova in via Piero della Francesca - ha telefonato alle forze dell'ordine per segnalare uno strano viavai dalla camera del 26enne, che era arrivato il giorno precedente.

Quando i poliziotti del commissariato Sempione sono entrati, hanno trovato in una valigia 382 grammi di cocaina, in una busta 35 grammi di Lsd e, in un altro sacchetto, 9 grammi di Mdpv, una sostanza conosciuta come "droga dell'amore" - perché pare abbia capacità afrodisiache - o come "super coke", per la sua potenza superiore alla cocaina. Sempre nella stanza dell'uomo sono poi stati sequestrati 260 grammi di droghe sintetiche - tra cui 2Fma e Lth -, una bottiglia di etanolo e un'altra di acetone, mentre nel frigo è stato scoperto un chilo di sostanza da taglio.

Il cliente dell'albergo, che è residente in Campania, è stato fermato poco dopo dagli stessi agenti mentre tornava in hotel. Evidentemente sotto effetto di stupefacenti, il ragazzo ha ammesso senza troppi problemi che quella droga era sua.