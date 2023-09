I pusher giovanissimi che usavano le cantine Aler come deposito di droga

Conservavano la droga (hashish e cocaina) in cantine di case Aler. Due giovanissimi, venerdì scorso, sono stati arrestato per spaccio.

Ne dà notizia Marco Granelli, assessore alla sicurezza del Comune di Milano. È successo in via Segneri, nel quartiere Lorenteggio, venerdì pomeriggio. Gli agenti della polizia locale hanno effettuato alcuni controlli nelle cantine delle case popolari della via, con le unità cinofile. Controlli intensificati da qualche tempo, su richiesta dell'assessorato, proprio negli stabili di edilizia pubblica, sia Aler sia MM. "Le case popolari sono fondamentali per permettere a tutti di avere una casa, ma le istituzioni e Aler e MM devono lavorare al massimo perché si rispettino le regole", il commento di Granelli.

Cantine e solai degli stabili popolari sono spesso luoghi in cui i pusher 'stoccano' la droga, così come alcuni appartamenti non occupati. "Aler metta in sicurezza le cantine ed eviti che vengano usate così", afferma l'assessore riferendo che, di recente, ci sono stati incontri col Municipio 6 e la polizia locale per "portare più sicurezza e qualità" nelle case del quartiere, indirizzi noti per il degrado, tra via Giambellino, via Odazio, via degli Apuli e la stessa via Segneri.