Il pusher che porta i poliziotti in casa sua (dove ha la droga)

Ha detto, innocentemente, di aver dimenticato i documenti a casa. E anzi è stato lui stesso a proporre agli agenti di seguirlo nel suo appartamento così da poter prendere la carta d'identità. Peccato, però, che in quella stessa casa - in zona Forze Armate - nascondesse quasi 100 grammi di hashish oltre al bilancino e al materiale per confezionare le dosi. Risultato: il pusher sbadato, un 24enne italiano, è stato arrestato dalla polizia.

Per lui i guai sono iniziati poco dopo le 4.30 della notte tra martedì e mercoledì, quando una volante di passaggio lo ha fermato per un semplice controllo in via Viterbo. Il 24enne, con precedenti, ha spiegato ai poliziotti di non avere documenti con sé ma ha detto di poter andare a casa a prenderli.

Gli agenti lo hanno quindi accompagnato e appena entrati in camera non hanno potuto far altro che notare un barattolo poggiato su una mensola con all'interno 92 grammi di "fumo". Nell'abitazione sono stati trovati anche un bilancino di precisione e materiale per confezionare le dosi. Il 24enne è stato quindi arrestato con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. La stessa sorte un'ora dopo è toccata a un 25enne controllato in via Mar Nero, poco distante. Lui stesso ha consegnato ai poliziotti spontaneamente 76 grammi di hashish e oltre 4mila euro in contanti.