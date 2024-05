In casa più di 2 chili di droga e il Kit Kat fatto con l'hashish

Quando i poliziotti sono arrivati, entrambi stavano "lavorando". Ed entrambi sono finiti in manette. Un uomo di 45 anni, cittadino marocchino, e un ragazzino di 17, italiano originario dell'Est Europa, sono stati arrestati giovedì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi in possesso di chili di droga.

I guai per i due sono iniziati verso le 21, quando gli agenti delle Volanti hanno deciso di controllare un appartamento in via Ettore Ponti, in zona Barona. Una volta entrati, gli agenti hanno trovato il 45enne e il 17enne a un tavolo mentre "spacchettavano" 2 chili e 600 grammi di hashish, suddivisi in venti panetti.

Nell'abitazione i poliziotti hanno anche scoperto, e sequestrato, alcune dosi di "fumo" che erano state sistemate nelle confezioni delle barrette di cioccolato "Kit Kat", evidentemente il modo scelto dai due per cercare di rendere la droga irriconoscibile.