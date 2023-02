Il milanese (con la pistola) troato vicino al container con 5 mln di coca

Aveva una pistola (rubata) nei pantaloni e una ricetrasmittente in mano. Stava cercando di forzare un container del porto di Vado Ligure, container che nominalmente traportava banane dell'Ecuador ma che in realtà, oltre alla frutta, era stato imbottito con 60 kg di cocaina. E per lui, 37enne milanese di origini albanesi, sono scattate le manette, arrestato dalla guardia di finanza di Savona. È successo nel giorni scorsi, come reso noto da GenovaToday.

Il carico era arrivato nel porto ligure a bordo della portacontainer Victoria L e aveva già attirato l'attenzione dei funzionari del reparto antifrode dell'agenzia delle dogane. Una volta sbarcato dalla nave, infatti, era stato ispezionato perché considerato frutto di una spedizione transnazionale di merci provenienti da aree geografiche considerare "a rischio". Proprio durante l'accertamento sono stati trovati 50 panetti di coca per un totale di 60kg, sostanza che era stata sottoposta a sequestro.

L'arresto del 37enne è avvenuto in un secondo momento. L'uomo, come ricostruito in una nota delle fiamme gialle, si era introdotto nell'area portuale e stava armeggiando vicino al container "con l'intendo di recuperare lo stupefacente" si legge nella nota dei finanzieri. Per lui sono scattate le manette con l'accusa di traffico internazionale di sostanze stupefacenti ed è stato accompagnato nella casa circondariale di Genova Marassi. Tutto ciò che aveva con sé è stato sequestrato: la pistola che aveva nei pantaloni, inoltre, è risultato rubata e carica (aveva 13 colpi).

I finanzieri fanno sapere che "sono in corso ulteriori approfondimenti atti ad individuare i destinatari dell’ingente partita di droga che, immessa sul mercato al dettaglio, avrebbe fruttato oltre 5 milioni di euro".