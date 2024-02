I due coinquilini con più di 1 chilo di cocaina in casa: "Io non vivo qui"

Uno dei due ha detto di non vivere lì, anche se nell'armadio c'erano i suoi abiti. L'altro ha spiegato di essere appena tornato dalla Spagna e di essere passato soltanto per salutare un vecchio amico, anche se nello stesso armadio c'erano anche i suoi di vestiti. E alla fine entrambi sono stati arrestati perché in quella casa c'era più di un chilo di cocaina.

In manette, con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, sono finiti due uomini di 44 e 47 anni, entrambi marocchini. A bloccarli sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Lorenteggio, che negli ultimi giorni si erano concentrati su un appartamento di via Lorenteggio considerato covo dei due pusher.

Verso le 21, il 44enne e il 47enne sono arrivati a bordo di un'auto sotto il condominio e sono subito stati fermati. Il più giovane, che ha la residenza proprio lì, ha provato a sostenere che non vive in quel palazzo, mentre l'amico si è giustificato dicendo di essere di ritorno da un viaggio. I due però sono stati trovati in possesso delle chiavi per entrare e nell'abitazione sono stati sequestrati un panetto da 1 chilo e 100 grammi di cocaina, altri due "pezzi" da 157 e 54 grammi di "coca", oltre che un frullatore verosimilmente utilizzato per trattare la droga e 6mila euro in contanti. I due sono quindi stati accompagnati a San Vittore.