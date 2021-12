Al centro Ups arrivano cocaina e metanfetamine, pusher tradito dalla consegna controllata

Consegna a domicilio e manette. Un uomo di 45 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato giovedì mattina dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver ricevuto della cocaina a casa sua.

Il lavoro degli agenti delle Volanti è iniziato verso le 11 dal centro di smistamento Ups di via Fantoli, in zona Forlanini. Lì - dopo l'allarme dato dagli addetti della società di spedizioni - poliziotti hanno scoperto che in 14 colli pronti alla consegna c'erano 180 grammi totali tra cocaina e metanfetamine. Approfondendo le verifiche, gli investigatori hanno accertato che uno dei pacchi - con all'interno 34 grammi di "coca" - era destinato proprio al 45enne, che vive in zona Isola.

D'accordo con il pm di turno, la polizia ha effettuato una consegna controllata a casa dell'uomo, che è finito in manette appena ha ritirato il "carico". Nel suo appartamento, gli agenti hanno anche sequestrato 20 grammi di crack, un bilancino di precisione e denaro contante. L'uomo è stato messo ai domiciliari in attesa della direttissima. Le indagini proseguono per individuare i destinatari del resto della droga.