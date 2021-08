Durante la perquisizione fa volare sacchetti pieni di droga in cortile

Gli agenti di polizia del commissariato Lorenteggio si sono recati a casa sua per un'indagine su alcune frodi condotta dalla procura di Oristano, in Sardegna. Ma l'uomo si è rapidamente liberato di due sacchetti di marijuana facendoli volare giù dal balcone. Un'azione che non è passata inosservata ai poliziotti.

E' successo nella giornata di giovedì in via Pastonchi a Milano, nella zona dell'ospedale San Carlo. Protagonista M.I., un uomo di trentacinque anni. Mentre era in corso la perquisizione (tra l'altro senza che emergessero cose utili alle indagini in corso in Sardegna), l'uomo, con la scusa di voler indossare un paio di pantaloni fuori dalle stanze sottoposte al controllo, è uscito rapidamente sul balcone tirando dietro di sé una tenda, per rendersi meno visibile dall'interno.

Ma gli agenti lo hanno comunque visto mentre lanciava dal balcone, verso il cortile condominiale, due sacchetti. Li hanno recuperati: nel primo c'erano nove etti di marijuana, nel secondo cinquanta grammi di hashish, un bilancino di precisione e un foglietto scritto a mano con nomi e cifre. Di conseguenza il trentacinquenne è stato arrestato per spaccio di droga.