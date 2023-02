Il pusher con la droga sotto il cuscino (in strada)

Era seduto sulla droga. Letteralmente. Un uomo di 42 anni, cittadino gambiano, è stato arrestato lunedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso con 22 grammi di hashish.

A bloccarlo sono stati gli agenti delle Volanti, che passando in piazza Duca d'Aosta lo hanno visto seduto su un cuscino poggiato sopra un muretto. Appena ha notato i poliziotti, il 42enne ha nascosto qualcosa con un gesto fulmineo della mano, che però non è sfuggito agli uomini in divisa, che a quel punto sono andati a controllare.

È bastato poco per scoprire che il pusher aveva appena cercato di occulatre i 22 grammi di "fumo", già divisi in dosi. Addosso gli agenti gli hanno trovato anche 1.650 euro in contanti.