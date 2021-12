La narco tradita dal braccio destro che le ruba quintali di droga dal box

450 chili di droga, cinque persone in carcere e una narco donna. Questi i numeri dell'operazione battezzata Mosaico che dall'alba di giovedì 2 dicembre ha visto i carabinieri di Desio (Mb) eseguire, tra Milano, Monza e Brianza e Varese, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Monza nei confronti delle persone ritenute responsabili della detenzione di quasi mezza tonnellata di hashish.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, a capo della piazza di spaccio vi sarebbe stata una donna, la quale è stata tradita dal complice. Le ricerche hanno preso il via da un furto simulato - e messo a segno proprio dal collaboratore della donna - all'interno del box usato come deposito per lo stupefacente.

Il finto furto per incastrare la 'regina della droga'

A far scoprire il giro di spaccio era stato il tradimento inflitto alla donna, una 36enne di Saronno, proprio dal suo braccio destro. L'uomo aveva infatti portato via i 450 chili di droga dal garage, a Cesano Maderno (Mb), che veniva usato come magazzino. L e indagini erano scattate lo scorso aprile subito questo episodio. Ora i carabinieri hanno arrestato cinque persone: oltre alla 'signora della droga', il complice traditore, due collaboratori di quest'ultimo e uno spacciatore 38enne.

Il gruppo criminale aveva preso in affitto il box, all'interno di un condominio, trasformandolo, appunto in un magazzino per quintali di droga. La narco a capo della banda, però, è stata ingannata e derubata proprio dal numero due, un 45enne di Senago (Mi). L'uomo - all'insaputa della boss - nel corso di una notte di inizio aprile aveva simulato il furto all'interno del box sotterraneo, impossessandosi dello stupefacente per poi nasconderlo all'interno di un'abitazione a Cesate (Mi). Dopo poco però, il portinaio dello stabile si era accorto del furto e aveva lanciato l'allarme.

Così quando sul posto - incaricato dalla donna - il 45enne traditore si era presentato nel garage aveva trovato anche i militari dell'Arma di Desio. Insospettiti dall'anomalo odore proveniente dal box, poi, i militari avevano effettuato una perquisizione all'interno dell'abitazione di Cesate ritrovando oltre 80 kg di hashish, parte del bottino sottratto dal garage due notti prima.

Sono state le chat presenti sullo smartphone dell'indagato insieme alle immagini di video sorveglianza delle telecamere tra Cesano Maderno e Cesate a permettere agli investigatori di ricostruire i movimenti del 45enne e dei suoi due complici nel corso della notte del furto simulato. In questo modo è emerso il rapporto di subordinazione rispetto alla 36enne, per conto della quale avrebbe dovuto custodire lo stupefacente, e la collaborazione con i due complici.

Lo spacciatore che vendeva droga sotto casa