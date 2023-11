Ragazzo lancia 2 chili di droga dalla finestra, ma sotto c'è la polizia

"Lancio" fallito. Un ragazzo di 21 anni, italiano, è stato arrestato venerdì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo aver gettato due chili di droga dalla finestra di casa sua, in via Pascarella.

Gli agenti sono arrivati a lui dopo aver fermato, verso le 18, un altro 21enne che alla vista della volante del commissariato Quarto Oggiaro ha cercato di scappare rifugiandosi in un condominio di via Aldini. Fermato, il ragazzo - poi indagato - è stato trovato in possesso di alcune dose di hashish e di altri elementi che hanno permesso agli agenti di concentrare le loro attenzioni sul coetaneo.

Arrivati in via Pascarella, alcuni poliziotti sono saliti per bussare a casa del giovane, mentre altri sono rimasti sotto ad aspettare. Sono stati proprio loro a raccogliere un sacchetto lanciato dalla finestra al cui interno c'erano 2 chili di hashish, 115 grammi di marijuana e 45 grammi di cocaina. Per lui sono quindi scattate le manette.