Rogoredo tra siringhe ovunque e incidenti ferroviari per comprare una dose: 14 fogli di via

Dovranno stare lontani da lì per almeno un anno. La divisione anticrimine della Questura di Milano ha "colpito" con 16 fogli di via altrettante persone allontanandone 14 dalla stazione ferroviaria di Rogoredo e 2 dallo scalo ferroviario di San Donato.

I 16 - 14 uomini e 2 donne, di età tra i 20 i 50 anni - sono tossicodipendenti che - spiegano da via Fatebenefratelli in una nota - "si intrattenevano nelle aree inibite al pubblico degli scali ferroviari e attraversavano i binari, al fine di acquistare e consumare sostanze stupefacenti". I rischi, evidentemente, erano alti. Due dei destinatari dei provvedimenti, hanno fatto sapere dalla Questura, "erano stati recentemente protagonisti di un incidente ferroviario, perché, cercando di sfuggire a un controllo di polizia, avevano attraversato un'area poco illuminata della stazione di Rogoredo, venendo colpiti, senza gravi conseguenze, da un convoglio in transito".

La scorsa settimana, invece, i controlli si erano concentrati a San Donato. Lì gli agenti avevano emesso 16 fogli di via per 7 italiani e 9 stranieri che erano stati trovati con siringhe e altri oggetti per assumere droga all'interno della stessa stazione dei treni. I destinatari dei provvedimenti anche in quel caso erano tutti gravati da precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti.