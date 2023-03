Gli studenti di economia e marketing con 13 chili di droga nel freezer

In manette tre ragazzi insospettabili. La droga in una casa di via Meli

Sulla carta studenti insospettabili, universitari senza "macchia". Nella pratica, almeno ne sono convinti gli agenti, spacciatori in grado di muovere più di dieci chili di droga. Tre ragazzi di 19, 21 e 24 anni - tutti giovani italiani incensurati - sono stati arrestati mercoledì sera a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di 13 chili di hashish.

A bloccare i tre - uno studente di Economia, altri due specializzandi in digital marketing - sono stati gli agenti della VI sezione della squadra mobile, guidati da Marco Calì e Michele Scarola. I poliziotti, grazie a una fonte confidenziale, avevano maturato il sospetto che qualcuno spacciasse in un'abitazione di via Meli e così hanno iniziato a tenere d'occhio lo stabile, monitorando ingressi e uscite. Verso le 19, gli investigatori hanno visto il 21enne e il 24enne lasciare il condominio per spostarsi a piedi fino all'angolo tra via Zanardini e via Perticari. Lì, uno dei due ha poi svoltato l'angolo e si è allontanato prima di tornare - pochi istanti dopo - con in mano una scatola di scarpe.

A quel punto gli agenti hanno fermato i giovani e hanno scoperto che stavano "spostando" 5 chili di "fumo". La perquisizione si è quindi spostata nell'appartamento, dove sono stati trovati 8 chili di droga tra il congelatore e una sorta di bollitore artigianale, evidentemente utilizzato per scongelare la sostanza. Durante i controlli, in casa è rientrato il 19enne, che ha aperto la porta con le chiavi e che ha confessato di vivere lì in affitto. Per i tre studenti - tutti di Foggia - sono così scattate la manette: sono tutti stati portati a San Vittore in attesa della convalida. Nell'abitazione sono stati sequestrati anche 1.570 euro in contanti e 17 taser.