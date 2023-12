La coppia con armi da guerra e oltre un quintale di droga in casa: "Non sono nostri"

Nel frigo la droga. Sotto il tavolo le armi. Due fidanzati - 36 anni lui, 34 lei, entrambi italiani - sono stati arrestati la mattina del 27 dicembre a Cuggiono, nel Milanese, dopo che nel loro appartamento in zona cimitero sono stati scoperti oltre un quintale di droga, fucili e pistole. A incastrare i due sono stati i poliziotti della VI sezione della squadra mobile, che nei giorni scorsi avevano ricevuto una soffiata su un presunto "grossista" attivo proprio nel paese del Milanese.

Dopo dei rapidi accertamenti, i poliziotti - guidati da Marco Calì e Michele Scarola - sono arrivati a un 32enne marocchino, Ibrahim H., che nel suo curriculum criminale può vantare precedenti per droga e per armi. Di buon mattino mercoledì gli agenti si sono presentati nel suo appartamento - al primo piano dello stesso stabile in cui vive la coppia -, e hanno trovato "soltanto" 36mila euro in contanti. L'attenzione degli investigatori è però caduta su una telecamera che dalla camera da letto dell'uomo puntava a un'abitazione al secondo piano, proprio quella dei due fidanzati.

Alla porta ha aperto Stefano P., qualche vecchio guaio con la giustizia per droga e figlio di un trafficante finito in un'indagine su un maxi carico di 600 chili di cocaina partito dall'Ecuador e sbarcato a Spezia. Insieme a lui in casa c'erano la compagna Silvia A., un precedente per truffa, e i suoi due figli piccoli. È bastato poco agli agenti per scoprire che quell'appartamento era in realtà a metà tra una Santabarbara e un deposito.

Appiccicata con lo scotch sotto il tavolo da cucina è stata infatti trovata una calibro 22 con 4 colpi, mentre nel soggiorno c'era - per niente nascosto - un fucile d'assalto Akm47 con 26 cartucce. Nello sgabuzzino, invece, sono stati scoperti un fucile a pompa, risultato rubato nel Modenese ad aprile scorso, e una scacciacani modificata così da essere in grado di sparare. Non solo armi, però. Perché dal frigorifero e dai ripostigli della casa sono poi saltati fuori 138 chili di hashish, 1 chilo e 400 grammi di eroina, 700 grammi di marijuana, 50 grammi di cocaina e 700 grammi di sostanza da taglio più 2mila euro, che sono costati le manette alla coppia e al 32enne Ibrahim.

Gli investigatori hanno sequestrato anche i cellulari dei tre, sperando che dai contatti e dalle chat possano arrivare nuovi spunti. Ascoltati dai poliziotti, i fidanzati pare abbiano confessato di aver custodito, da settembre scorso, i fucili e le sostanze stupefacenti per conto proprio di Ibrahim. Il prezzo per il "favore"? Un migliaio di euro al mese, poco più.