I trafficanti di droga fermati perché senza cinture di sicurezza

Niente cintura, ma le manette. Due uomini - un 38enne e un 48enne, entrambi italiani ed entrambi con precedenti - sono stati arrestati nei giorni scorsi a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di oltre 30 chili di droga.

I problemi per loro sono iniziati quando, a bordo di un furgone, hanno incrociato una pattuglia della polizia locale in viale Renato Serra. I ghisa, dopo aver notato che il guidatore e il passeggero erano senza cintura, hanno deciso di fermare il mezzo e, in un secondo momento, di perquisirlo.

Dal furgone sono così saltati fuori sei chili di marijuana e 24 chili di hashish, che i trafficanti stavano evidentemente trasportando. I due, che già in passato erano finiti nei guai per droga, sono quindi stati dichiarati in arresto e dovranno comparire davanti al Gip per l'udienza di convalida.