Cocaina purissima per 14,5 milioni di euro nascosta nel garage sulla provinciale

Circa 220 chili di cocaina purissima per un valore di 14 milioni e mezzo di euro sono stati sequestrati in un garage dalla guardia di finanza. È successo a Carbonara Ticino (Pavia) nei giorni scorsi. Tutto è partito dalla segnalazione riguardante il transito di numerose auto con targa straniera lungo la strada provinciale 596, che collega il piccolo centro al capoluogo.

Un transito insolito per la zona. Così i militari della finanza hanno effettuato alcuni appostamenti arrivando a individuare il garage, che appariva il 'terminal' del via vai di vetture. Il garage è preso in affitto da una donna romena. Il 7 marzo, nel tardo pomeriggio, al garage si sono avvicinate due auto. Una, guidata da due uomini, è rimasta lungo la strada provinciale. L'altra, condotta da un uomo, è entrata nel cortile condominiale e si è posizionata in retromarcia di fronte al box. L'uomo si è messo a scaricare dei pacchi, aiutato da una donna.

I finanzieri sono intervenuti fermando i due che erano rimasti in auto lungo la provinciale, nonché la donna e, poco dopo, anche l'uomo che scaricava i pacchi, che s'era dato alla fuga. La perquisizione nel garage ha permesso di trovare 11 pacchi contenenti 200 panetti di cocaina purissima, per un totale di circa 220 chili, nonché telefoni criptati e bilancini di precisione.

La droga è stata sequestrata insieme alle auto, mentre i tre uomini (cittadini francesi) e la donna sono stati arrestati in flagranza di reato per detenzione a fini di spaccio, su disposizione della procura di Pavia, e ora si trovano nelle carceri di Pavia e Vigevano.