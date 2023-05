Aggredisce e insulta i genitori per la droga, arrestato

Nella serata di venerdì i carabinieri del Nucleo radiomobile hanno arrestato, per maltrattamenti in famiglia, un 20enne italiano, incensurato.

Secondo quanto riportato dall'Arma, i militari sono intervenuti in viale Brianza dove i genitori del giovane, di 69 e 57 anni, avevano segnalato la presenza in casa del figlio. Il ragazzo, ludopatico e tossicodipendente, li stava minacciando verbalmente per farsi consegnare del denaro per comprare la droga.

I genitori hanno poi riferito di ripetuti episodi di maltrattamenti a opera del figlio, sempre finalizzati a estorcere loro del denaro con insilti, minacce e atti autolesionistici.

Nella circostanza il giovane non ha aggredito fisicamente i genitori, ma il padre, in ragione del forte stato di stress accumulato, ha accusato un malore, venendo trasportato precauzionalmente all'ospedale Monzino, da dove è stato poi dimesso senza prognosi. L'arrestato è stato condotto presso il carcere di Milano San Vittore a disposizione dell'autorità giudiziaria.