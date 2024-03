Ragazza sviene in strada: arrestati due uomini con oltre 200 grammi di "droga dello stupro"

La cliente sta male e sviene. Loro finisco in manette. Due uomini - un 27enne e un 42enne, entrambi cittadini italiani - sono stati arrestati venerdì mattina dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati trovati in possesso di marijuana, metamfetamine e Ghb, conosciuta anche come "droga dello stupro" per la sua capacità di causare momentanei stati di incoscienza e di abbassare i freni inibitori.

I poliziotti sono arrivati a loro partendo dal malore di una ragazza che nei giorni scorsi si era accasciata in strada. Lei stessa ha poi raccontato agli agenti di aver assunto volontariamente droga e ha anche indicato dove l'ha acquistata.

Così gli investigatori hanno bussato alla porta del 27enne, che vive in via Colonna, trovando 3mila euro in contanti, 183 grammi di "erba" e 28 grammi di Ghb. Da lì la perquisizione è stata estesa nell'appartamento del 42enne, che abita in zona stazione Centrale ed è considerato il fornitore del ragazzo. Nella sua abitazione sono stati scoperti 30 grammi di metamfetamine e altri 185 grammi di "droga dello stupro". I due sono quindi stati arrestati.