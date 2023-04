A Milano la droga di Gomorra: sequestrati 24 chili di hashish e marijuana

Traditi da una targa. Due uomini sono stati arrestati dalla polizia con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stati sorpresi con oltre 20 chili di droga marchiata "Gomorra", la famosa serie sulla camorra napoletana.

A incastrare i due sono stati gli agenti del commissariato di Busto Arsizio, che nei giorni scorsi avevano ricevuto una segnalazione su un'auto sospetta, probabilmente utilizzata per muovere carichi di droga. Dopo essere risaliti alla targa, gli investigatori hanno verificato che la macchina risultava intestata a un'anziana di Busto, anche se era utilizzata dal figlio 47enne con precedenti proprio per droga. Sviluppando le informazioni, i poliziotti hanno accertato che martedì pomeriggio la vettura era a Trezzano sul Naviglio.

Alla guida è stato trovato un 53enne di Milano, anche lui con precedenti, mentre dal bagagliaio sono saltati fuori 200 panetti di hashish per un peso totale di oltre 20 chili. Gli agenti sono poi risaliti alla casa di un 64enne, sempre in zona, dove sono stati scoperti altri 20 panetti di fumo. Per chiudere il cerchio, i poliziotti hanno controllato anche il 47enne della macchina segnalata e in casa sua sono stati trovati altri panetti di "fumo". Per lui e il 53ene sono scattate le manette, mentre il 47enne è stato denunciato a piede libero.