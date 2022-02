Gli spacciatori che compravano la droga su internet e la ricevevano per posta

Dal web a casa. Da lì in strada. Diciotto persone sono state arrestate mercoledì dalla guardia di finanza di Piacenza perché ritenute parte di un gruppo di pusher attivi tra il capoluogo emiliano e l'hinterland di Milano. Stando a quanto reso noto dalla procura piacentina in una nota, gli indagati rispondono delle accuse di "produzione, traffico, detenzione illecita e spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope in concorso".

L'indagine delle fiamme gialle è nata dopo che i finanzieri si sono accorti di un tentativo di importazione di anfetamine acquistate sul dark web e spedite via posta in Emilia. Da lì, i militari sono risaliti al traffico di droga e ai presunti responsabili.

Durante l'indagine sono stati sequestrati cinque chili di marijuana e dosi di cocaina e hashish, tutta droga pronta a finire sulle piazze di spaccio di Piacenza e della vicina Lombardia.