I due pusher con marijuana, hashish e 96 pasticche di "Liryca" in casa

"Erba", "fumo" e medicine. Due uomini - un 31enne egiziano e un 34enne palestinese, entrambi con precedenti e irregolari in Italia - sono stati arrestati giovedì mattina a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

A fermarli sono stati i poliziotti delle volanti, che li hanno bloccati in via Arquà dopo aver notato alcuni loro atteggiamenti sospetti. Perquisiti, i due sono stati trovati in possesso di pochi grammi di hashish, motivo per cui gli agenti hanno deciso di controllare anche l'appartamento - sempre in zona - in cui i due vivono insieme.

In casa sono stati sequestrati 18 grammi di marijuana, 14 di hashish e soprattutto 96 pastiglie da 300 milligrammi, il dosaggio massimo, di Liryca. Si tratta di un farmaco commercializzato da Pfizer, il Pregabalin, utilizzato per il dolore neuropatico ma anche contro il disturbo d'ansia. Dagli inizi degli anni Duemila, soprattutto in Francia, è stato però usato come sostanza stupefacente per la sua capacità di aumentare "l'euforia" in chi lo assume. Nell'abitazione del 31enne e del 34enne i poliziotti hanno anche trovato la fotocopia di una ricetta medica intestata a un cittadino del Sudan.