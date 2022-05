Nel locale per il karaoke le stanze dello sballo con ketamina ed 'erba'

In due stanze c'erano i piatti con la ketamina, gli alcolici, le carte di credito per preparare le dosi. In un'altra una busta di marijuana con cartine, filtri e tutto il necessario. Blitz della polizia nel weekend in un locale di karaoke di via Ludovico di Breme, in zona Villapizzone, da tempo sospettato di essere al centro di una serie di attività illecite.

Per entrare nel bar, stando a quanto riferito dalla questura in una nota, bisognava superare un cancello automatico controllato con una telecamere a distanza dai titolari - tutti cinesi -, tanto che gli agenti sono dovuti entrare a bordo di un furgone bianco accodandosi ad altri clienti. Una volta dentro, i poliziotti del commissariato di Quarto Oggiaro hanno scoperto tre stanze privè, destinate al karaoke ma piene di droga e alcol, nelle quali sono state sorprese 48 persone - tutte cinesi -, di cui 32 con precedenti di polizia.

Tre uomini di 44, 47 e 48 anni sono stati segnalati come assuntori di sostanze stupefacenti, mentre un 32enne - anche lui cinese - è stato arrestato perché trovato in possesso di sei pasticche di ecstasy, poco meno di 5 grammi di ketamina e 2.800 euro in contanti. Le manette sono scattate anche per un 30enne che è risultato destinatario di un ordine di carcerazione emesso dalla procura di Vercelli.

I cani antidroga hanno poi permesso di trovare e sequestrare altri 9 grammi di marijuana e 10 di ketamina dentro il locale, che in passato era già stato chiuso. I titolari sono stati sanzionati dalla polizia locale per irregolarità di carattere amministrativo e di igiene.