Droga nelle crocchette dei cani e 26mila euro nel detersivo: 3 arresti

Droga nascosta nel mangime per cani e 26mila euro nel fustino del detersivo. Questa la scoperta della polizia di Stato che mercoledì 18 maggio, a Magenta (Milano), ha portato all'arresto di tre persone.

A finire in manette tre giovani italiani, di cui due fratelli tra i 19 e i 24, che ora rispondono di detenzione e spaccio di droga. Gli agenti della Squadra investigativa del commissariato Lorenteggio sono intervenuti in un appartamento abitato dai fratelli, un 19enne e un 24enne, a Magenta (Milano), sospettando fosse un luogo di smercio di droga.

Dall'abitazione sono stati visti uscire il fratello più giovane, con un Pitbull, e un suo coetaneo, con una borsa. I due stavano andando verso un'auto dove li aspettava un terzo ragazzo, di 18 anni. Dopo averli fermati, i poliziotti hanno trovato nella borsa 1,6 kg di marijuana in buste di cellophane sottovuoto, nascosti in un sacco di mangime per cani. Mentre nella macchina sono stati rinvenuti 600 euro nel cruscotto e 200 euro nello zaino di proprietà del 18enne.

Nel frattempo il fratello 19enne si era allontanato con il cane, in preda all'agitazione. Invitato a tornare indietro. il giovane non ha risposto e si è messo al telefono per avvisare il fratello maggiore. A quel punto, con il supporto dei carabinieri di Abbiategrasso, i poliziotti sono tornati nell'appartamento perquisendolo e trovando due macchine per il sottovuoto, materiale per il confezionamento, 363 grammi di hashish, più di 100 grammi di marijuana e, all’interno di un fustino del detersivo, 26.400 euro in contanti.



Nella camera da letto dei fratelli, inoltre, sono stati rinvenuti dei quaderni con cifre e nomi presumibilmente legati alle entrate e uscite dell'attività di spaccio; nella stanza dei genitori, invece, è stato individuato un taser. Perquisito anche l'appartamento del 18enne dove sono stati sequestrati 1.500 euro, un bilancino di precisione, materiale per il confezionamento e 3 grammi di marijuana, che hanno fatto scattare una denuncia per detenzione. Arrestato pure l'altro 19enne che era andato dai fratelli per acquistare la droga.