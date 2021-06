Nasconde la droga nel pacchetto di mascherine e non si ferma all'alt della polizia

Aveva nascosto la droga all'interno di un pacchetto di mascherine chirurgiche. Ma la perquisizione dei poliziotti è stata accurata e ha permesso di scoprirla, facendo finire nei guai un italiano di 52 anni con alcuni precedenti sempre per droga. E' successo sabato 12 giugno a Sesto San Giovanni ad opera degli agenti del commissariato Greco Turro, impegnati in un servizio di perlustrazione in viale Pirelli a Milano.

Gli agenti hanno notato una station wagon procedere ad alta velocità. Hanno intimato l'alt e azionato la sirena, ma l'uomo alla guida ha fermato la vettura soltanto dopo essere entrato nel Comune di Sesto.

I poliziotti hanno proceduto con la perquisizione dell'auto: subito hanno sentito un forte ed inconfondibile odore di hashish, tuttavia l'uomo ha negato di averne. Ed invece ve n'erano circa due etti all'interno di un pacchetto di mascherine chirurgiche sul sedile posteriore. A quel punto l'uomo, che aveva in auto anche 390 euro, ha ammesso di spacciare droga per "arrotondare le entrate". E' stato arrestato.