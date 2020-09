Milano, in metro con la droga da spacciare in tasca: pusher tradito da due cani a bordo

Nel posto sbagliato, nel momento decisamente sbagliato per lu. Un ragazzo di 22 anni, un cittadino del Gambia con precedenti, è stato arrestato martedì sera in metropolitana a Milano dopo essere stato sorpreso con 18 grammi di marijuana pronta da vendere.

A bloccarlo sono stati gli agenti della Polmetro che stavano effettuando dei servizi anti spaccio sulla linea rossa con l'aiuto di due equipaggi dei cinofili. Verso le 21, il 22enne era a bordo della M1 e tra le stazioni di Cairoli e Duomo la sua presenza non è passata inosservata ai due cani, che lo hanno immediatamente "puntato". I poliziotti hanno così deciso di fermarlo e perquisirlo e hanno trovato la droga.

A quel punto per il giovane, che in passato era stato arrestato per lo stesso motivo, sono scattate le manette con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.