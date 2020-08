Vede la polizia e scappa in metropolitana: preso pusher con 30 grammi di droga

Ha provato ad allontanarsi, a scappare. Ma è stato tutto inutile. Un uomo di 50 anni, un cittadino del Gambia irregolare in Italia e con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

I guai per lui sono iniziati verso le 15, quando una Volante del commissariato Ticinese lo ha notato sulle scale della stazione metropolitana di Famagosta con fare sospetto. Appena i poliziotti si sono avvicinati per controllarlo, il 50enne ha iniziato a scappare, confermando evidentemente che avesse qualcosa da nascondere.

La sua fuga, però, è durata molto poco perché gli agenti lo hanno immediatamente bloccato e trovato in possesso di 30 grammi di marijuana. Il suo appartamento è invece risultato "pulito", anche se nella casa i poliziotti hanno trovato tutto il necessario per confezionare le dosi. Per il 50enne si sono quindi aperte le porte del carcere di San Vittore.