Il 47enne insospettabile in giro in scooter con più di un etto di droga

Si è tradito da solo. Un uomo di 47 anni, un cittadino italiano senza precedenti, è stato denunciato lunedì pomeriggio dai carabinieri con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di oltre un etto di droga.

A fermarlo sono stati i militari del Radiomobile, che sono stati "attirati" da una manovra pericolosa che lo stesso 47enne ha fatto a bordo del suo motorino mentre si trovava in viale Fulvio Testi, all'altezza di piazzale Istria.

A quel punto, convinti che il guidatore dello scooter stesse cercando di allontanarsi, i carabinieri lo hanno raggiunto e fermato. La perquisizione ha confermato i sospetti: l'uomo è stato infatti trovato in possesso di due panetti di hashish dal peso totale di 50 grammi e di un sacchetto con all'interno 52 grammi di marijuana. A casa sua i militari hanno poi scoperto altri 18 grammi di "fumo".

Per il 47enne, che in passato non aveva mai avuto guai con la giustizia, è scattata una denuncia a piede libero.