I narcos che importano oltre sei tonnellate di droga dalla Spagna

42 persone accusate di traffico internazionale di stupefacenti. Questo l'esito di un'indagine della guardia di finanza di Milano, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia della procura cittadina.

Giovedì 10 novembre i militari hanno dato esecuzione, in tutt'Italia, a misure cautelari nei confronti di 42 indagati, di nazionalità italiana, spagnola e albanese, di cui uno con precedenti per associazione mafiosa. Nei confronti di altre sei persone, inoltre, è stato emesso un mandato di arresto europeo, in Spagna e Olanda. In corso le perquisizioni in tutta Italia, a Milano anche con i cani antidroga e il supporto di polizia locale e Europol.

Svolta dal nucleo di polizia economico-finanziaria di Milano con l’ausilio tecnico del Servizio centrale investigazione criminalità organizzata, l'inchiesta sui narcos ha permesso di ricostruire l'attività di due distinte associazioni criminali, attive a livello internazionale, che tra il 2019 e il 2021 erano riuscite a movimentare più di sei tonnellate di stupefacenti, tra marijuana e hashish. La droga veniva importata dalla Spagna e poi distribuita in Italia, soprattutto in Lombardia.

Nel corso delle indagini - durante le quali sono state sequestrate quasi mezza tonnellata di droga e mille ricariche per sigarette elettroniche a base di cannabinoidi - è stato accertato come i gruppi criminali usassero ampie, capillari e articolate reti logistiche di approvvigionamento, trasporto, stoccaggio e distribuzione della droga, realizzate attraverso la costituzione di diverse società di comodo e ricorrendo a numerose spedizioni di copertura. I narcos, poi, usavano smartphone con app per criptare le comunicazioni e trasferivano il denaro ottenuto trafficando la droga attraverso meccanismi di compensazione informale (come certificati di deposito hawala o fei chi'en).