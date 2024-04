Le merendine di droga: sequestrati 145 chili di "fumo", dosi confezionate come gli snack

Snack "stupefacenti". Due uomini - un 33enne cittadino marocchino, con precedenti, e un 28enne cittadino romeno - sono stati arrestati mercoledì pomeriggio dai carabinieri a Nerviano, nel Milanese, dopo essere stati scoperti in possesso di quasi un quintale e mezzo di droga.

I militari sono arrivati ai due, dopo aver notato il più grande - una loro vecchia conoscenza -, mentre si aggirava per le vie del paese con un pesante borsone in spalla. Proprio mentre gli investigatori lo tenevano d'occhio, a lui si è avvicinata un'auto guidata dal "socio". Appena il 33enne ha caricato lo zaino nella vettura, i carabinieri hanno fatto scattare il controllo, trovando poco meno di mille euro in contanti ma soprattutto dieci chili di hashish, confezionati nelle bustine delle merendine al cioccolato più famose.

A casa del marocchino, considerato il fornitore, sono poi stati sequestrati altri 135 chili di "fumo", in parte già "trasformato" in snack e in parte ancora da confezionare. I due sono finiti a San Vittore.