A Milano Malpensa la cocaina 'benedetta' dal santone in Nigeria e poi ingerita

Un grosso giro di cocaina che veniva 'benedetta' da santoni in Nigeria e poi arrivava in Italia attraverso 'muli' che la ingerivano sottoforma di ovuli. È quanto hanno rivelato le indagini della guardia di finanza di Varese che ha arrestato quattro persone e sequestrato 3 chili di cocaina.

L'operazione delle fiamme gialle, battezzata 'ritual' per via dei rituali propiziatori che venivano fatti sugli stupefacenti prima della partenza, è iniziata con l'arresto di un passeggero nigeriano proveniente da Addis Abeba (Etiopia) e scoperto con 92 ovuli di cocaina nel ventre, per un totale di 1,5 chili.

Successive indagini, coordinate dalla Procura di Busto Arsizio, hanno permesso di svelare l'esistenza di un'organizzazione criminale che aveva la sua base logistica a Torino. Sempre a Malpensa, è stato arrestato un secondo corriere della droga, una nigeriana residente a Torino, trovata con 530 grammi di cocaina. Gli investigatori hanno anche ricostruito come due settimane prima di finire in manette avesse portato droga in Italia in altre due occasioni.

Il modus operandi del gruppo è stato analizzato grazie a analisi sui trasferimenti di denaro, indagini di polizia economico-finanziaria, studio dei tabulati telefonici, osservazioni, pedinamenti, accertamenti tecnici, oltre all'uso di cani antidroga. L'inchiesta ha messo in luce come a ricevere la droga proveniente da Nigeria e Sudafrica fosse una coppia nigeriana residente a Torino che, con l'idea di favorire il successo del viaggio dello stupefacente, ricorreva puntualmente a rituali propiziatori pagati ad appositi santoni nelle località da cui partivano i corrieri.

La cocaina, oltre ad arrivare attraverso i 'muli' in aereo, giungeva, sempre con modalità analoghe, anche dall'Europa e, in particolare, dall'Olanda, viaggiando su autobus: per precauzione gli organizzatori facevano acquistare i biglietti solo pochi minuti della partenza. La coppia nigeriana, che avrebbe organizzato il narcotraffico, è stata fermata e arrestata a Imperia mentre stava per scappare dall'Italia. Nel complesso, il gruppo criminale avrebbe ricavato dal traffico illecito almeno 6mila dosi, pronte a essere smerciate nelle piazze di spaccio: il giro d'affari ammontava a circa 800mila euro.