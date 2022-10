Il ragazzo che girava in motorino "imbottito" di droga

Era in sella al suo motorino ed è stato fermato ad un posto di blocco, ma era talmente agitato che i carabinieri hanno deciso di approfondire il controllo, scoprendo della droga.

E' successo sabato pomeriggio a Novate Milanese. Protagonista un ragazzo di 21 anni con precedenti per reati legati agli stupefacenti. I carabinieri, dopo averlo fermato in via Trento e Trieste, hanno controllato in modo approfondito il giovane trovando una busta di cellophane in una tasca del giubbotto. Nella busta, tre involucri di cocaina da mezzo grammo ciascuno. Non era tutto: in un pacchetto di sigarette erano nascosti 2,6 grammi di hashish.

Ed infine, dentro il casco, il 21enne aveva un'altra busta con 12 dosi di cocaina da 1,2 grammi ciascuna e banconote per 390 euro. I militari hanno deciso quindi di perquisire anche la sua abitazione, dove sono stati trovati 280 euro in contanti, un involucro da mezzo grammo di cocaina e due involucri con hashish, oltre al materiale per confezionare le dosi.