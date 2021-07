Ufficialmente nullafacente, era zeppo di cocaina, eroina e mazzette di soldi

I militari della stazione di Novate Milanese, nelle scorse ore, hanno arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente un ecuadoriano di 42 anni, ufficialmente nullafacente. Secondo quanto riportato dalle forze dell'ordine, gli uomini dell'Arma, mentre transitavano in via Bollate, hanno notato lo straniero che, alla vista della pattuglia, si è dato alla fuga. La rincorsa però è durata poco: lo straniero è subito stato raggiunto e fermato. L'uomo ha immediatamente consegnato spontaneamente un involucro contenente 10 grammi circa di cocaina.

Il soggetto è stato quindi sottoposto a perquisizione, ed è stato trovato in possesso di ulteriori 24,8 grammi di cocaina e 1,2 grammi sostanza stupefacente tipo cocaina mista a eroina (speedball) e della somma contante di euro 480 provento con ogni probabilità di attività illecita. I carabinieri hanno esteso la perquisizione all'indirizzo di domicilio, e sono stati rinvenuti ulteriori 780 grammi circa di cocaina suddivisa in diverse dosi e involucri di vario peso; 114 grammi circa di sostanza stupefacente tipo cocaina mista a eroina (speedball); 7 grammi circa di eroina suddivisa in varie dosi; un bilancino di precisione; materiale vario per il taglio e confezionamento. L'arrestato è stato portato a San Vittore.