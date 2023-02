Milano scalo della droga tra Nigeria e Olanda

Dalla Nigeria all'Olanda, passando per l'Italia, Milano compresa. Questa la tratta che la droga percorreva prima di essere venduta ai clienti. A smantellare il traffico, che veniva gestito da un gruppo criminale, l'operazione 'Green road' della guardia di finanza.

In base a quanto ricostruito dagli investigatori, l'organizzazione di 'narcos' era composta da persone che provenivano tutte dalla stessa zona della Nigeria, legate da vincoli familiari ed etnici. Per rifornirsi di eroina, l'organizzazione mandava corrieri in aereo dall'Italia a Lagos (Nigeria), dove, una volta ingerite le sostanze, ripartivano per Addis Abeba (Etiopia), per poi raggiungere Milano o Roma.

In una casa della periferia di Ferrara, il gruppo avrebbe allestito una centrale di smistamento degli stupefacenti, che venivano poi distribuiti nelle regioni del nord-est, compresa l'area di Udine. Questa era la prima di due modalità di traffico della droga; la seconda prevedeva invece che venissero inviati corrieri da Milano e Bologna all'Olanda, dove si rifornivano di cocaina e poi tornavano a Ferrara in aereo, in treno o, più spesso, in auto.