I poliziotti: "Hai lo sportello della benzina aperto". Ma lui in auto ha anche la droga e scappa

Ha 'infranto', per così dire, la prima regola per quelli del suo 'mestiere': non dare nell'occhio. Mentre transitava per Lonate Pozzolo, veva infatti lasciato aperto lo sportello della benzina e, a notarlo, è stata una pattuglia della polizia. Che lo ha avvicinato per cercare di dirglielo. Ma l'automobilista in questione, alla guida della sua Panda, ha temuto che gli agenti volessero controllarlo. E, premendo sull'acceleratore, è scappato.

Ovviamente i poliziotti hanno inseguito l'auto, controllando intanto la targa attraverso la centrale e scoprendo che il proprietario è un pregiudicato con patente sospesa. Lo hanno raggiunto e hanno perquisito la vettura, scoprendo 400 grammi di hashish. Una quantità che fa pensare all'attività di spaccio, ed infatti nell'abitazione l'uomo aveva anche il 'kit': bilancini di precisione e materiale per confezionare le dosi.

Così l'uomo è stato arrestato.