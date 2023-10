Il “papà pusher” col figlio nel passeggino e la droga nel pannolino

Il piccolo nella carrozzina, la droga nel pannolino. Un ragazzo di 19 anni, un giovane tunisino con precedenti, è stato arrestato domenica pomeriggio a Milano con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato sorpreso in possesso di mezzo etto di hashish.

A fermarlo sono stati gli uomini delle Volanti, che lo hanno incrociato poco dopo le 15 in via Lorenteggio mentre spingeva un passeggino con dentro il figlioletto di 10 mesi. Alla vista degli agenti, il 19enne ha cercato di accelerare il passo per allontanarsi e ha gettato un pannolino, che i poliziotti hanno recuperato trovando all’intento 50 grammi di hashish.

Gli agenti hanno quindi arrestato il 19enne, che può vedere il figlio soltanto la domenica dopo il divorzio dalla compagna, e hanno contattato la donna - una 19enne marocchina - per affidargli il piccolo. La giovane però è arrivata senza documenti ed è quindi stata accompagnata in questura per essere identificata, motivo per cui il bimbo è stato poi accompagnato dalla nonna materna.