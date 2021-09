Casa imbottita di hashish e (anche) una pistola nella posta: madre e figlio arrestati

Madre e figlio: 20 anni lui, 43 lei. Entrambi arrestati dagli agenti del commissariato Quarto Oggiaro con le accuse di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione e detenzione abusiva di armi in concorso. È successo nel quartiere a Nord di Milano nella giornata di lunedì 20 settembre.

Tutto è iniziato nelle scorse settimane quando gli investigatori, durante alcuni giri di pattuglia, hanno notato che la donna frequentava alcune persone di Quarto Oggiaro note per reati in materia di stupefacenti. Nella tarda mattinata di lunedì è scattato il blitz: intorno alle 11:00 i detective l'hanno fermata per un controllo in via Lessona mentre era alla guida di un'auto. La 43enne (senza patente) ha fornito un nome falso che però non ha depistato gli agenti che hanno passato al setaccio l'auto trovando circa 70 grammi di hashish.

Una volta scovato il "fumo" i poliziotti, aiutati dalle unità cinofile, hanno perquisito l'abitazione in cui vive col figlio 20enne (giovane già noto alle forze dell'ordine). Proprio all'interno dell'appartamento è stato trovato oltre un chilo di fumo (48 grammi all'interno di un cassetto e altri panetti da 100 grammi l'uno nascosti in altri punti della casa).

Non solo, aprendo la cassetta della posta gli agenti si sono trovati di fronte un altro panetto di hashish da 55 grammi e una pistola Mauser" calibro 7.65, risultata rubata nel 2015, con 7 cartucce nel caricatore, una confezione con 29 cartucce calibro 38 e una seconda confezione con 27 cartucce Winchester.

Madre e figlio sono stati arrestati e la donna, indagata in stato di libertà per false attestazioni a Pubblico Ufficiale, è stata anche sanzionata amministrativamente per guida senza patente con contestuale fermo del veicolo.