Droga 'Real Madrid' a Milano: la polizia arresta spacciatore dopo inseguimento a piedi

Droga con il logo del Real Madrid in casa e non solo. Gli agenti del Commissariato Mecenate di Milano hanno arrestato un marocchino di 43 anni, con precedenti, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Lo hanno beccato a Rozzano (Milano).

Gli agenti della Squadra investigativa del Commissariato hanno individuato il 43enne in via Delle Genziane. In uno stabile di quella strada, i poliziotti hanno notato il 43enne e lo hanno controllato. Addosso aveva 1080 euro e di circa 8 grammi di hashish suddivisi in sigarette. Durante il controllo, l’uomo è scappato ma è stato fermato dopo una corsa di 10 minuti in viale Toscana.

All’interno del suo appartamento, in uno zaino all’interno del mobile porta TV sono stati rinvenuti e sequestrati 400 grammi di hashish, suddiviso in 6 involucri e in 3 panetti che riportavano l’etichetta con il logo del “Real Madrid”, 190 grammi di cocaina e un bilancino di precisione.