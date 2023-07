Cerca di prendere l'aereo da Linate con oltre 40mila euro di droga nel reggiseno

Aveva nascosto nel reggiseno 1.200 grammi di eroina e altri 230 di cocaina. Stava per prendere un volo per Alghero da Linate, ma per lei sono scattate le manette, arrestata dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. È successo al city airport di Milano nella serata di sabato 8 luglio; nei guai una nigeriana di 34 anni.

Tutto è avvenuto ai controlli di sicurezza per accedere ai gates. È stato l'addetto ai metal detector ad accorgersi che qualcosa non andava e a chiedere l'intervento della polaria. Durante gli accertamenti la donna si è mostrata nervosa, non solo i poliziotti hanno notato "delle irregolarità della stoffa della maglietta", si legge in una nota di via Fatebenefratelli. È quindi scattata la perquisizione personale, eseguita dal personale femminile della Polaria, durante la quale sono stati trovati diversi ovuli. Grazie alla collaborazione con guardia di finanza e Agenzia delle dogane, tutti gli involucri sono stati sottoposti a narcotest che ha dato esito positivo.

In totale sono stati sequestrati 1.120 grammi di eroina suddivisa in 100 ovuli, oltre a 230 grammi di cocaina in 20 ovuli e dei telefoni cellulari; le sostanze se fossero state vendute al dettaglio avrebbero fruttato oltre 40mila euro. Inoltre, a seguito del fotosegnalamento, "la cittadina straniera risultava in attesa del rinnovo di protezione internazionale", hanno puntualizzato dalla questura.