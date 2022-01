15 persone non potranno più entrare a Milano

In 15 non potranno più entrare a Milano. E per un'altra persona sarà invece off limits San Donato Milanese. Questo l'esito della decisione del questore, che per motivi di sicurezza, ha emesso fogli di via, della durata di un anno, nei confronti di 16 persone.

I soggetti colpiti dal provvedimento, tra i 22 e i 52 anni, gravitavano intorno a stazioni ferroviarie e della metro, costituendo un disturbo e talvolta anche un potenziale pericolo per i viaggiatori.

Le motivazioni dietro al provvedimento

I particolare le 16 persone allontanate erano state segnalate più volte dalla Polfer perché scoperte con siringhe e altri oggetti che usavano per preparare e usare droga all'interno delle stazioni. Tutti, inoltre, hanno precedenti per reati contro il patrimonio e per spaccio di stupefacenti.

Attraverso i fogli di via, i destinatari saranno 'rimpatriati' nei loro comuni di residenza (in Lombardia, Emilia-Romagna, Toscana e Sicilia) con l'espresso divieto di rientrare per un anno nel comune di Milano e, uno di loro, in quello di San Donato.

Oltre ad essere colpiti dal provvedimento, un 32enne di Cremona, trovato con una dose di eroina con sé, è stato denunciato in stato di libertà per falsa attestazione a pubblico ufficiale; un 31enne di Siracusa è indagato per molestia o disturbo alle persone (per aver infastidito ripetutamente i viaggiatori in transito a Rogoredo chiedendogli l'elemosina e aggredendoli verbalmente quando non gliela concedevano); 3 persone sono state sanzionate per possesso di eroina, marijuana, anfetamine e ketamina e due, una 33enne del Milanese e un 31enne del Piacentino, sono stati multati per essere entrati in un’area ferroviaria vietata.