Il pusher coi sacchetti del Pam pieni di droga

Sacchetti della spesa, ma per portare la droga. Un uomo di 57 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato lunedì sera a Milano dopo essere stato trovato in possesso di 1 chilo e 900 grammi di hashish nascosti all'interno di due borse di un noto supermercato.

Verso le 21.30, gli agenti lo hanno notato camminare in via degli Etruschi - in zona Fondazione Prada - e lo hanno subito riconosciuto come una loro vecchia conoscenza. A quel punto è immediatamente scattato il controllo e nei due sacchetti i poliziotti hanno scoperto 19 panetti di hashish da 100 grammi ciascuno, tutti con sopra la scritta "2023", verosimilmente un simbolo per riconoscere la partita di stupefacente.

Il 57enne è stato quindi arrestato. Nella sua abitazione, poco lontano, gli agenti hanno anche sequestrato un bilancino di precisione e tutto il materiale necessario per confezionare le dosi.