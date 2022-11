Droga nella scuola di musica in centro a Milano, arrestato un insegnante

Un insegnante di musica di una scuola di via Savona a Milano (zona Porta Genova) è stato arrestato dalla polizia per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nel pomeriggio di martedì 22 novembre. Nel suo armadietto, infatti, sono stati trovati 250 grammi di marijuana e un bilancino di precisione. Il fatto è stato reso noto da via Fatebenefratelli.

Tutto è iniziato con una segnalazione arrivata alla questura tramite l'app Youpol: un cittadino aveva segnalato alle forze dell'ordine la presenza di droga in un determinato punto della scuola. I detective sono quindi andati a colpo sicuro: quando è stato aperto l'armadietto del 24enne sono stati trovati 250 grammi di marijuana, alcuni sacchetti sottovuoto e banconote per circa 250 euro.

Successivamente è stata passata al setaccio la sua abitazione, nell'hinterland ovest di Milano, dove sono stati trovati altri 60 grammi tra hashish e marijuana, oltre a un bilancino di precisione. Per lui sono scattate le manette. Secondo quanto riferito dalla questura il 24enne era incensurato e non è stata documentata alcuna cessione di stupefacenti all'interno della scuola di musica.