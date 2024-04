Droga in confezioni identiche ai Mars e agli Snickers

Maxi operazione antidroga nell'Alto Milanese. Coinvolte ben cinque polizie locali che, in tutto, "coprono" un territorio molto vasto, formato da sei località. Il coordinamento è in capo alla polizia locale di Nerviano-Pogliano Milanese, e l'operazione ha portato all'arresto di 2 ragazzi, oltre a 4 indagati e al sequestro di più di 3 chili di hashish. I panetti di droga erano stati confezionati con le dimensioni di prodotti dolciari e presentavano nomi come "Snickers" e "Mars". Secondo gli investigatori, sarebbe stato un tentativo di far passare la droga inosservata durante eventuali perquisizioni non approfondite.

L'indagine è partita con la scoperta di una normale cessione di droga a Pogliano Milanese. L'obiettivo degli agenti è stato quello di trovare sia altri clienti del pusher sorpreso quella volta, sia i suoi fornitori all'ingrosso. Perquisizione dopo perquisizione, è stata ricostruita una "catena" di forniture di hashish, individuando ad esempio un giovane vanzaghese che, in casa, conservava 90 grammi di hashish e 1.400 euro in contanti. Gli agenti lo hanno arrestato, non solo per spaccio di sostanze stupefacenti ma anche per estorsione aggravata: stando alle indagini, avrebbe costretto il primo giovane individuato a vendere droga per suo conto: lui si teneva l'intero guadagno, "assicurandoselo" con minacce e violenze.

Ormai ramificata, l'operazione ha consentito di individuare altre persone coinvolte nella fornitura delle piazze di spaccio dell'Alto Milanese. In particolare, nella settimana dopo Pasqua, l'attività è stata intensificata, con perquisizioni a tappeto tra Cornaredo, Vanzago e Pregnana Milanese, anche con l'ausilio dei cani antidroga della polizia locale di Trecate (Novara). A Cornaredo, la mattina del 3 aprile, la perquisizione ha permesso di trovare 2 chili e 800 grammi di hashish in casa di un ragazzo italiano di 19 anni.

Il giovane, che vive con i genitori, ha subito consegnato un trolley con dentro un chilo di hashish, ma gli agenti avevano la certezza della presenza di un box dove il ragazzo nascondeva la droga. Tuttavia quel box conteneva in realtà dei sacchi di rifiuti. Così gli agenti gli hanno chiesto dove fosse la sua moto. Lui ha detto di averla prestata, ma i vicini di casa hanno suggerito l'esistenza di altri box nel complesso, che i ragazzi più giovani utilizzavano per le moto. I cani antidroga hanno fatto il resto: ne hanno segnalato uno, fiutandolo dall'esterno, e dentro in effetti si trovavano due moto intestate ai genitori del giovane. Dentro una di loro, nel sottosella, erano nascosti panetti di hashish per 2 chili e 700 grammi.

Il giovane è stato arrestato e il gip ha disposto, per lui, l'obbligo di firma in attesa del processo.