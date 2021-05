Sequestro antispaccio a Buccinasco: in una casa trovati 50 mila euro e 19 telefoni

Cinquantamila euro in contanti in banconote di diverso taglio, tracce di stupefacenti, diciannove smartphone. È quanto trovato nella mattinata di mercoledì 19 maggio dal personale della polizia locale di Buccinasco durante la perquisizione di un appartamento sul territorio comunale, avvenuto nel corso di un servizio mirato di contrasto al fenomeno dello spaccio di sostanze stupefacenti.

Nell’appartamento sono stati rintracciati tre cittadini, tutti pregiudicati e in seguito risultati irregolari sul territorio nazionale. La perquisizione è avvenuta con il supporto del nucleo cinofili della polizia locale di Milano, con cui recentemente il Comando di Buccinasco ha stipulato una convenzione. Il sindaco Rino Pruiti ha sottolineato proprio questa collaborazione, 'inaugurata' con l'intervento: "Un lavoro utile per il controllo del territorio e l’attività di contrasto dello spaccio, importante per i nostri agenti che intendiamo formare in modo da creare anche a Buccinasco un nucleo specializzato con un cane antidroga".

E la polizia locale di Buccinasco si è rinforzata, proprio in questi giorni, con due nuovi agenti che si sono aggiunti ai cinque assunti del mese di marzo. Sono ora 27 i vigili nel Comune dell'hinterland sud-ovest.