I due compagni con più di 4 chili di droga e 79mila euro cash in casa

Soldi e droga. Un uomo di 55 anni, cittadino marocchino, e una donna di 64, la sua compagna, italiana, sono stati arrestati martedì pomeriggio a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo che nella casa in cui vivono sono stati scoperti più di quattro chili di droga e quasi 70mila euro in contanti.

A incastrare la coppia sono stati i poliziotti della squadra investigativa del commissariato Scalo Romana, che hanno individuato l'abitazione dei due, in via Giovanola, come un possibile luogo di spaccio. Gli agenti appostati sotto l'appartamento hanno visto il 55enne uscire per raggiungere un uomo prima di fare ritorno nel palazzo per poi uscire nuovamente un paio di ore dopo e salire in macchina. A bordo dell'auto, il sospettato è arrivato in via Lago di Nemi dove ha nuovamente incontrato la stessa persona.

A quel punto, certi che stesse per avvenire uno scambio, gli investigatori sono intervenuti e hanno bloccato il 55enne, trovando nell'abitacolo un etto di hashish e 200 grammi di cocaina. Nella casa di via Giovanola sono poi stati sequestrati altri 4 chili di "fumo" e 200 grammi di "coca", oltre che 79mila euro in contanti.