Oltre due chili di droga e più di 11 mila euro: arrestati due pusher

Due ragazzi di 28 e 29 anni sono stati arrestati dalla polizia di Milano. La coppia è accusata di detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti.

A riferire l'accaduto è la questura di Milano. L'operazione è stata portata a termine nel pomeriggio di lunedì dagli agenti della sezione antidroga della Squadra Mobile di Milano. I due arrestati, entrambi cittadini italiani, sono finiti nella rete dei poliziotti al termine di un'indagine che ha portato al sequestro di circa due chili di droga.

Il 28enne è stato intercettato in un bar di via Felice Casati, zona in cui era noto per il suo 'lavoro' da pusher di hashish. L'attività di pedinamento ha portato i poliziotti alla sua abitazione a Melegnano. Lì gli agenti hanno assistito all'arrivo, a bordo di un'auto, del secondo arrestato, il 29enne. Il ragazzo è entrato e uscito dall'abitazione del 28enne.

E a quel punto si è ritrovato gli agenti sui talloni. Fino a casa sua. La perquisizione personale e domiciliare nei confronti dei due ha permesso di rinvenire e sequestrare 1,07 chili di hashish e 17 grammi di marijuana - a carico del 28enne - e 710 grammi di hashish, 443 grammi di marijuana e 11.205 euro nei confronti del 29 enne.

I due saranno processati in direttissima, secondo quanto disposto dal pm di turno della Procura della Repubblica di Lodi.