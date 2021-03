Il cane fiuta la droga in metrò, i poliziotti arrestano il pusher: aveva 94 grammi di hashish

E' successo a Milano in Cadorna, sabato mattina. Nella stessa giornata, un altro arresto per spaccio

Due arresti per spaccio di droga nella giornata di sabato 20 marzo da parte della polizia, entrambi effettuati presso la stazione di Cadorna della metropolitana milanese.

Il primo intervento risale alle dieci e venti di mattina: ad intervenire una pattuglia della Polmetro ed un'unità cinofila. E' stato proprio il fiuto del cane a permettere di scoprire lo spacciatore, un ragazzo italiano di 18 anni che aveva con sé 94 grammi di marijuana. Il giovane, incensurato, è stato arrestato.

Il secondo intervento in serata, verso le sette e mezza. Ancora una volta è intervenuta la Polmetro, questa volta nei confronti di un uomo italiano di 43 anni trovato con due grammi di shaboo, la droga sintetica molto in voga presso le comunità orientali. La quantità è piuttosto elevata perché una dose di shaboo corrisponde a circa un decimo di grammo. L'uomo aveva anche un grammo di hashish e 65 euro in contanti, probabilmente frutto dello spaccio. Anche lui è stato arrestato.