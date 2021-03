San Donato (Milano), trovati in stazione con siringhe per drogarsi: 16 fogli di via

Tutti i destinatari hanno precedenti per reati contro il patrimonio o legati agli stupefacenti

Sedici fogli di via obbligatori all'esito di un controllo della polizia in stazione. È successo a San Donato Milanese dove gli agenti hanno trovato 7 italiani e 9 stranieri con siringhe e altri oggetti per assumere droga all'interno della stessa stazione dei treni.

I destinatari dei provvedimenti, che verranno notificati nei prossimi giorni, risultano tutti gravati da precedenti penali o di polizia per reati contro il patrimonio e stupefacenti. Al momento della notifica del foglio di via obbligatorio, i 16 tossicodipendenti dovranno obbligatoriamente tornare nei comuni di residenza e avranno il divieto di rientrare a San Donato per un periodo che varia da uno a tre anni.

Oltre al foglio di via, alle 16 persone controllate è stato intimato di tenere una condotta di vita conforme alla legge, pena conseguenze più gravi. L'intervento della divisione anticrimine della questura, diretta da Anna Laruccia, e dei carabinieri di San Donato, rientra nell'ambito dei controlli nelle zone più degradate della città per contrastare criminalità e attività di spaccio.

Nell'arco di 45 giorni nella stazione di San Donato sono stati 83 i fogli di via emessi dal questore, che hanno visto destinatari tossicodipendenti e spacciatori (perlopiù provenienti dalle province vicine) di volta in volta diversi, a riprova dell'efficacia delle misure di prevenzione adottate.