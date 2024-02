Il pusher con la "droga dell'amore" nel ciondolo e la "droga dello stupro" nel succo di frutta

Aveva usato qualsiasi nascondiglio - dalla sua collana a un succo di frutta - per cercare di farla franca. Ma alla fine non ci è riuscito. Un uomo di 44 anni, un italiano con precedenti, è stato arrestato martedì pomeriggio dalla polizia a Milano con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti dopo essere stato trovato in possesso di un vero e proprio bazar di droghe sintetiche.

A incastrarlo sono stati gli agenti della squadra investigativa del commissariato Comasina, che da qualche giorno erano sulle sue tracce proprio perché convinti che spacciasse. Durante un appostamento sotto casa sua, i poliziotti lo hanno visto uscire e salire a bordo di un taxi che lo ha accompagnato fuori da un hotel in zona Loreto. Entrato nell'albergo, dove aveva una stanza, il 44enne è uscito poco dopo con in mano un sacchetto, è risalito sull'auto bianca e ha raggiunto di nuovo la sua abitazione.

A quel punto è stato bloccato e perquisito: dalla busta sono saltati fuori tre involucri con all'interno dosi di Md, mentre nel ciondolo della collana è stata scoperta l'Mdpv, una droga sintetica apparsa nel mercato italiano nei primi anni 2000 considerata "afrodisiaca" - tanto da rientrare nelle "chemsex" -, ma con effetti devastanti come la cocaina. Nell'appartamento gli investigatori hanno poi trovato 1.47 grammi di mefedrone, 1.40 grammi di Mdphp - tutte sostanze sintetiche -, oltre che pochi grammi di marijuana e hashish.

Nascosti all'interno di un brick di succo di frutta all'ananas i poliziotti hanno invece sequestrato 400 ml di Ghb, anche conosciuta come "droga dello stupro" per la sua capacità di aumentare l'euforia e causare una momentanea perdita di coscienza in chi la assume. Per il 44enne, che era già sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, sono così scattate la manette.